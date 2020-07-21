Okan Buruk Göztepe'den gitt, tarih yazdı

Sarı-kırmızılıların başına yönetimin, 'Uzun yıllar Okan hocayla çalışmak istiyoruz' söylemiyle 2016-2017'de 1'inci Lig'deyken geçen deneyimli teknik adam, sezonu bile tamamlayamadan Göztepe'den gönderildi. Göztepe ile sadece 25 maça çıkan Okan Buruk aynı sene ilk büyük başarısını elde edeceği Akhisarspor'a imza attı. Akhisarspor'la 2017-2018 sezonunda da yola devam eden Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Finalde Fenerbahçe'ye karşı zafer kazanan Okan Buruk ilk kupasını havaya kaldırdı.

Akhisarspor'u Avrupa kupalarına da taşıyan 46 yaşındaki teknik adam ertesi sezon yeşil-siyahlılarla sürpriz bir şekilde yollarını ayırıp, Çaykur Rizespor'a imza attı. Çaykur Rizespor'u 2018-2019'da ligde tutan Okan Buruk, bu sene ise hedeflerini büyüten Medipol Başakşehir'in dümenine geçti. Başakşehir'de sezona 2'de 0 yaparak başlayan Okan Buruk, 33'üncü hafta sonunda ise en yakın rakibinin 7 puan önünde şampiyonluk yaşayıp kariyerinin zirvesine çıktı. Buruk yönetiminde seneye Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finalin kapısını araladı. Göztepeli futbolseverlerin birçoğu ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Okan Buruk'u kutlamayı ihmal etmedi.

YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Sezonun son haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın ardından yeni sezonun planlamasına başlayacak. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle verilen aranın ardından 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe'de ilk olarak teknik direktör İlhan Palut'un kaderi belirlenecek. Alınan bilgilere göre Göztepe, büyük ihtimalle genç teknik adamla yola devam etmeyecek. Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmayı planlayan yönetim teknik adam seçimini bu kez tecrübeli isimlerden yana kullanacak. Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay gibi isimlerin anıldığı Göztepe'nin Abdullah Avcı'yla da görüştüğü sosyal medyadan iddia edildi. Avcı'nın yüksek maliyeti nedeniyle bu ihtimal zor olarak görülüyor.

