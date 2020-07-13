Okan Buruk: "Kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.



"Hem kaybettiğimiz için hem de bu kadar gol yediğimiz çok üzgünüm. Konyaspor'u tebrik ederim. Biz kopuk kopuk geldik. Gereksiz şekilde geriye çekildik, çok da bağırdım, uyardım. Konyaspor'un her topu da gol oldu."

"4-3 ile şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik. Şampiyonluğumuzu ilan edemediğimiz ve kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüm. Haftaya kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Trabzonspor'un da kaybetmesi avantajımıza oldu."

Deplasmanda maça golle başlamanın büyük avantaj olduğunu vurgulayan Buruk, "Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak için kazanmaya ihtiyacı vardı. Özellikle maçtan önceki hayalimiz, burada kazanıp şampiyonluğumuzu ilan etmekti, maalesef olmadı. Maça golle başladık aslında bu deplasmanda oynayan bir takım için çok büyük avantaj. Daha sonra skor 1-1 oldu, oyunda tam olarak istediklerimizi yapamadık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları çok iyi değerlendirdi ve maçın ilk yarısı 3-1 bitti." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda atakları artırarak belli dakikalarda üstünlük yakaladıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Hücumda yaptığımız hamlelerle 3-2'den sonra belli dakikalarda maçta üstünlüğü yakaladık. 3-3'ten sonra da bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama son dakikalarda yaptığımız bir hata, kaptırdığımız bir top defansın arasına yediğimiz bir top da Konyaspor'u bu maçta galip ilan etti. Konyaspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Çünkü maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Dediğim gibi 3-2 ve 3-3'ten sonra biz daha iyi oynadık. Ama rakibimiz bizden daha çok mücadele etti ve maçın sonunda da haklı bir galibiyet aldılar. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz."