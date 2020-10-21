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21.10.2020 - 00:45 |

Okan Buruk: "Kimseden korkmamak gerekiyor"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Red Bull Leipzig karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Okan Buruk: "Kimseden korkmamak gerekiyor"
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Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Leipzig karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Buruk kötü goller yediklerini ve oyun olarak oyuncularının performansını tebrik ettiğini söyledi. Buruk maç değerlendirmesinde, "0-0'ken kaçırdığımız gol çok netti, 1-0 öne geçsek çok başka bir maç olabilirdi. Kötü goller yedik, 1-0'dan sonra da pozisyon bulduk. Uzun zamandır, Leipzig'e bu kadar pozisyon bulan, oyununu kabul ettiren, maç boyunca üstünlüğünü koyan bir takım yoktur. Oyun olarak da rakibi kendi sahasına hapsettik. Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyordu. 2. yarıda 5'li savunmaya döndüler, orada belki daha yaratıcı işler yapabilirdik. Ben oyun olarak oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN BİRBİRİNİ YENECEĞİ BİR GRUP"

Buruk grupta herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Bugün de gördük, kimseden korkmamak gerekiyor, herkesle başa baş oynayabiliyorsun. PSG'ye karşı elimizden geleni yapacağız. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak. Ben özellikle takımımın performansından memnun oldum. Önümüzdeki hafta oyuncu kalitesi olarak daha iyi bir takımla oynayacağız ama elimizden geleni yapacağız." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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