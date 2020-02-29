Okan Buruk, Kopenhag'da yine tarih yazma peşinde!

CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir, ilk kez yükseldiği Avrupa Ligi son 16 turunda, Danimarka’nın köklü kulübüyle zorlu iki maç oynayacak. Futbolculuğunda Parken’de tarihi bir başarı elde eden 46 yaşındaki teknik adam, bu kez turuncu-lacivertli takımın lideri olarak kariyerine yeni bir başarı eklemeye çalışacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka’nın Kopenhag takımıyla eşleşti. Bu sezon Türk futbolunun gururu olan Okan Buruk ve turuncu-lacivertli takımı, çeyrek final yolunda zorlu bir rakiple eşleşti.

Kurada Inter, Roma, Sevilla, Leverkusen ve Manchester United gibi Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan takımların yanında Kopenhag bir nebze daha kolay gözükse de temsilcimizi rahat bir eşleşme beklemiyor. Ancak bu eşleşmenin en güzel detayı; Kopenhag’ın maçlarını oynadığı Parken Stadı...

17 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray formasıyla Parken’de UEFA Kupası’nı kaldıran Okan Buruk, şimdi teknik direktör olarak aynı turnuvada bu kez turuncu-lacivertli renklerle tarih yazdığı yere geliyor.

Büyük başarının 20. yılında yine tarihi bir zafer amaçlayan 46 yaşındaki Okan Buruk, çeyrek final biletini alabilecek bilgi birikimine fazlasıyla sahip. Bu sezon Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda Kızılyıldız’a penaltılarla elenerek Avrupa Ligi gruplarına kalan Danimarka temsilcisi, B Grubu’ndaki 6 maçın hepsinde maç başına ‘1’ gol atabilmişti. Son 32 turunda İskoçya’nın güçlü takımı Celtic’i yenilmeden ve rövanşta 3-1 devirerek son 16’ya geldi.

Şu anda Danimarka’da ligde 56 puanlı Midtjylland’ın 9 puan gerisinde ikinci olan Kopenhag, 22 maçta 38 gol bularak maç başına 1.7 gol ortalaması tutturdu. Avrupa Ligi’nde de 8 maçta 0.8 gol ortalaması olan Danimarka ekibi, genelde 4-4-2 ile 4-3-1-2 sistemi arasında gidip gelen bir formasyon kuruyor.

52 yaşındaki teknik direktör Staale Solbakken, İskandinavya’da saygı duyulan bir antrenör ve Kopenhag tarihinde de özel bir yeri var. Kulübüyle 579 maçı aşmış bir teknik adam olan Solbakken, 4 farklı forvetini rotasyonlarla kullanıyor. Ancak devre arasında Astana’ya gönderdikleri Pieros Sotiriou, 18 maçta attığı 9 golle çok etkiliydi.



Tanıdık isim: Ndoye

Şimdi takımın gözde isimlerinden biri eski Trabzonsporlu Dame Ndoye.. Senegalli yıldızın 19 resmi maçta 11 golü var. Orta sahada 31 yaşındaki Yunan kaptan Zeca, takımın lideri. Savunmada İzlandalı Sigurdsson, Yunan asıllı İsveçli Papagiannopoulos ve 21 yaşındaki Danimarkalı Victor Nelsson öne çıkıyor.

Sol kanatta şu an sakatlığı bulunan ama eşleşmeye yetişmesi beklenen Viktor Fischer ve henüz durumu netleşmeyen bir diğer sol bek Boilasen’in durumları kritik. Zira bu iki isim rakibimizin sol kanadını teşkil ediyor.

En iyisi Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kadar yükselen Medipol Başakşehir, Türkiye’nin gururu oldu. Tarihi bir başarı elde eden turuncu-lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki mücadelesiyle bu sezon ülkemize 9.0 puan kazandırdı.

Hemen ardından gelen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldığı için 4.0’lık bonus puan alırken, sadece 2.0 puan toplayabildi. Trabzonspor 3.0, Yeni Malatyaspor da 2.5 puan ortalamaları tuttururken, en başarısız takımımız 2.0 puanla Beşiktaş oldu.

Müthiş yükseliş

Avrupa’da başarılı bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, UEFA sıralamasında da müthiş bir yükseliş gösterdi. UEFA 2019-2020 sezonu sıralamasında 39. sıraya kadar yükselen turuncu-lacivertliler, geçen yıl aynı sıralamada 118. sırada bulunuyordu.

Avusturya’nın takibi

UEFA sıralamasında Avusturya ile önemli bir rekabeti oluşan Türkiye’nin gözü diğer eşleşmelere çevrildi. Şu anda Avrupa’da 2 takımı olan Avusturya’da LASK Linz, son 16 turunda İngiltere’den Manchester United ile eşleşti.

Avrupa Ligi’nin favorileri arasında gösterilen Manchester United’ın Linz’le eşleşmesi dikkat çekti.

Şu anda Türkiye, dün itibariyle 33.200 puanla 11. sırada yer alıyor. Avusturya ise 32.725 puanla 12. basamakta bulunuyor.

İlk maç İstanbul’da

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka’nın Kopenhag takımıyla eşleşen Medipol Başakşehir, ilk maçını İstanbul’da oynayacak. 12 Mart Perşembe günü Kopenhag’ı konuk edecek turuncu-lacivertliler, 19 Mart Perşembe de Danimarka’da rakibinin karşısına çıkacak.

İdeal 11

Johnsson

Varela

Sigurdsson Nelsson

Boilasen

(Bengtsson) Zeca

Stage

Fischer

(Felk Jensen) Pep Biel

Ndoye

Santos

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