Okan Buruk: "Ortada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k var"

Medipol BaÅŸakÅŸehir Teknik DirektÃ¶r'Ã¼ Okan Buruk, ligin oynanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Buruk, markalar dÃ¼nyasÄ± ve spor sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bir araya geldiÄŸi "Brand&Sport Summit 2020"de (Marka ve Spor Zirvesi) dÃ¼zenlenen oturumdaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sezon baÅŸÄ±nda baÅŸlayan Ã§ok yoÄŸun maÃ§ programÄ±na girdik.. DÃ¼nyada bizim gibi ÅŸampiyon olmuÅŸ ve ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olan birÃ§ok kulÃ¼p bu sezonki fikstÃ¼rde zorlanÄ±yor. Ã‡ok fazla tatil yapmadÄ±k ve hazÄ±rlanma ÅŸansÄ±mÄ±z olmadÄ±. Åžampiyonlar Ligi'nde 6 maÃ§ oynadÄ±k, bu da bizi en Ã§ok yoran organizasyonlardan biriydi. Tabii ki bunlar bahane deÄŸil. Ortada ÅŸu ana kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k var. Bu hafta itibarÄ±yla diÄŸer takÄ±mlarla aynÄ± fikstÃ¼re giriyoruz. Bundan sonra hedefimiz ligde onlarÄ± yakalamak. TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda da finale kadar gitmek." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ligde bu hafta bay geÃ§ip 14. hafta maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± belirten Buruk, o maÃ§a yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aktardÄ±.Â

Buruk, sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulunan Alexandru Epureanu, Martin Skrtel ve Edin Visca'yÄ± FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± kaydetti.Â

"GenÃ§ hakem gelsin hata yapacaksa o yapsÄ±n."

GenÃ§ hakemlerin gÃ¶rev almasÄ±nÄ± desteklediÄŸini anlatan Buruk, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Hepimiz genÃ§ hakem istiyoruz. GenÃ§ hakem gelsin hata yapacaksa o yapsÄ±n yani. GenÃ§ futbolcu iÃ§in de onu sÃ¶yleyebiliriz. VAR sonrasÄ±nda hakemlerin iÅŸinin inanÄ±lmaz kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu ÅŸu anlama geliyor, futbolcu hata yapmÄ±ÅŸ geri pas atmÄ±ÅŸ rakip tutmuÅŸ golÃ¼ atmÄ±ÅŸ sen diyorsun ki futbolcuya bir daha geri pasÄ±nÄ± ver dikkatli ÅŸekilde. Teknik adam hata yapmÄ±ÅŸ oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸinde sen diyorsun ki bir gÃ¶zden geÃ§ir. Yani hakemlerin iÅŸi bu kadar kolaylaÅŸtÄ±. Åžu anda hakem hatalarÄ±nÄ± konuÅŸma lÃ¼ksÃ¼mÃ¼zÃ¼n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum ama bir ÅŸekilde bu hatalar devam ediyor. O zaman hata yapanÄ±n dÄ±ÅŸarda kalmasÄ± gerekiyor. Alttan yeni hakemlerin gelmesi ve gÃ¶rev almasÄ± gerekiyor. 2-3 sene bir hakem baÅŸarÄ±lÄ± olamÄ±yorsa demekki olmayacak. Bunu zorlamanÄ±n bir anlamÄ± yok."

SÃ¼per Lig'de 2021-2022 sezonu ÅŸampiyonunun Åžampiyonlar Ligi'ne direk katÄ±lamayacak olmasÄ±nÄ± yorumlayan Buruk, "Bunu bir senede yapmadÄ±k. Uzun senelerdir yaptÄ±k. Olumlu-olumsuz herkesin katkÄ±sÄ± var. Biz geÃ§en yÄ±ldan beri BaÅŸakÅŸehir olarak hep bunun altÄ±nÄ± Ã§izdik. GeÃ§en sen Ã§ok yÃ¼ksek puan topladÄ±k Avrupa'da kendi adÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mda. Bu sene Ã§ok zor gruba dÃ¼ÅŸtÃ¼k bir galibiyet alabildik ama Ã¼lke olarak bunu hedeflememiz lazÄ±m. ArtÄ±k iÅŸ oraya gidiyorsa oturup aÄŸlayacak halimiz yok. Ã–n eleme oynayacaksak o turlarÄ± geÃ§ip Åžampiyonlar Ligi'ne gideceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Hem futbol hem kulÃ¼p hem Ã¼lke hem de insanlÄ±k adÄ±na bence Ã§ok Ã¶nemli bir gece oldu."Â

Okan Buruk, Ä°stanbul'da 42 Maslak AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi iÃ§indeki ESA Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilen "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonunda ise Paris Saint Germain'e (PSG) karÅŸÄ± deplasmanda oynadÄ±klarÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakem Sebastian Coltescu'nun yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rleri Pierre Webo'ya Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±klarÄ± destekle ilgili konuÅŸtu.Â

"Sadece BaÅŸakÅŸehir KulÃ¼bÃ¼ olarak deÄŸil Ã¼lke olarak da bir arada durmanÄ±z Ã¶nemli. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, Spor BakanÄ±mÄ±zÄ±n verdikleri destek, ne olursa olsun yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, hangi kararÄ± alÄ±rsanÄ±z alÄ±n yanÄ±nÄ±zdayÄ±z demeleri Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡ok deÄŸerli." diyen Buruk, "Bunun yanÄ±nda altÄ±nÄ± Ã§izeceÄŸim ÅŸeylerden birisi de tabii ki Ã¶zellikle kulÃ¼p yapÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§indeki organizasyonda bulunan CEO'muzun UEFA ile yakÄ±n iliÅŸkisi. Mustafa ErÃ¶ÄŸÃ¼t'Ã¼n mesleki anlamda ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izmek iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum. Hemen UEFA'daki yetkililerle iletiÅŸime geÃ§ti. DevamÄ±nda UEFA'nÄ±n bize karÅŸÄ± teklifi geldi, maÃ§Ä± yarÄ±na alsak oynar mÄ±sÄ±nÄ±z diye. Bu da yÃ¶netimsel anlamdaki baÅŸarÄ±yÄ± ortaya koyuyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± duruÅŸ sergilediklerini belirten Buruk, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"DoÄŸaÃ§lama olmuÅŸ, o anda olmuÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir ÅŸey. HiÃ§bir hesabÄ±mÄ±z hiÃ§bir beklentimiz yoktu. Hem futbol hem kulÃ¼p hem Ã¼lke hem de insanlÄ±k adÄ±na bence Ã§ok Ã¶nemli bir gece oldu. Futbol adÄ±na Ã¶nemli bir gece oldu. Bundan sonra futbolun UEFA bazÄ±nda, organizasyonlar bazÄ±nda BaÅŸakÅŸehir-PSG maÃ§Ä± Ã¶ncesi ve sonrasÄ± diye ikiye ayÄ±rabileceÄŸimiz bir gece oldu. Orada verdiÄŸimiz tavÄ±r sergilediÄŸimiz kararlÄ±lÄ±k buna yol aÃ§tÄ±. Ãœlkemizin kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n imza attÄ±ÄŸÄ± olay gerÃ§ekten Ã¶nemli bir olaydÄ±."Â

Sonraki gÃ¼n yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde futbolcularÄ±n diz Ã§Ã¶kmesini yorumlayan Buruk, "Daha Ã¶nceden gelen bir ÅŸeydi, kulÃ¼pler arasÄ±nda konuÅŸulmuÅŸ, UEFA ile de maÃ§ toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸulmuÅŸ. Paris takÄ±mÄ± iki takÄ±ma da tiÅŸÃ¶rtleri yaptÄ±rdÄ±. Bir yandan da Paris Saint Germain takÄ±mÄ±nÄ±n duruÅŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izmem gerekir. Bu olayÄ± tek baÅŸÄ±mÄ±za ortaya koymadÄ±k. Burada Ã¶zellikle Neymar ve Mbappe gibi futbol adÄ±na iki gÃ¼Ã§lÃ¼ ismin sergilediÄŸi tavÄ±r Ã§ok Ã¶nemliydi. Sonra Paris Saint Germain KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n baÅŸkanÄ± da soyunma odamÄ±za geldi." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.