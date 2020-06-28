Okan Buruk: "Şampiyonluğu istiyoruz"

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Önde oynadık, pozisyonlara hükmettik"

"Gol attıktan sonra geriye yaslanmadık aslında. Belki ilk 10 dakika çok iyi başladık maça, önde oynadık, pozisyonlara hükmettik. Sonra ilk yarının belirli dakikalarında gereksiz geriye yaslanıp rakibe çok top verdik."

"Geriye yaslanma sebebimiz rakibin forvetsiz oynaması ve Emre Akbaba'nın gezmesiydi. Geride de Donk, Lemina ve Seri ile çok iyi top yaptı Galatasaray."

"Visca atılınca hamle şansımız azaldı"

"2 forvete dönüp rakibe baskı yapmaya başladık, golü de böyle bulduk, başarılı olduk. Sonra 2. gol şansı geldi. Kaptırılan 2 toptan biri bize gol yedirdi, diğeri de pozisyon verdi. Son 10 dakikada hamle yapacağımız bölümde Visca atılınca hamle şansımız azaldı."

"Avantajlı olan takım biziz"

"Rakibimize çok fazla orta ve şut şansı verdik. Bizim de çok pozisyonumuz vardı. 3-4 hafta düşünseydim Trabzonspor'un 2, Galatasaray'ın 8, Sivasspor'un 7 puan önünde olmak istediğimiz bir şeydi. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacak, avantajlı olan takım biziz."

"Biz lige çok kötü başladık ve sonunu iyi bitireceğiz dedik. Bu yolda ilerliyoruz. Kötü başlasak da sonunu iyi bitirmek istiyoruz. Son 5 maç kaldı. Bugün kazansak 4 galibiyet de bize yetecekti. Yarış devam ediyor, herkes yarışın içinde."

"Beklenmedik puan kayıpları oluyor herkeste ama biz takım olarak şampiyonluğu istiyoruz. Önümüzdeki haftaya daha iyi çalışacağız. Önemli eksiklerimiz olacak, yerlerini doldurmaya çalışacağız."