Okan Buruk: ‘Son 8 için çok güzel tesadüf’

İRFAN KURTULMUŞ

‘Avantajlı tarafız’

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag rövanşı öncesinde Parken Stadı’nda basın toplantısı düzenledi, “İlk maçta kazandığımız bir avantaj var. Bir gol bize büyük bir avantaj getirecek, bu düşünceyle sahaya çıkacağız” dedi. Zorlu bir maçın kendilerini beklediğine vurgu yapan Buruk, “Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Pandemi dönemi sonrasında ligdeki maçları istedikleri gibi sonuçlanmadı. Tek sistem üzerinde en iyisini yapmaya çalışan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.

‘Kupayı kaldırmıştım’

Okan Buruk, 2000 yılında Parken Stadı’nda UEFA Kupası’nı kazandığının hatırlatılması üzerine, “Benim için çok güzel bir tesadüf, tam 20 yıl önce 17 Mayıs’ta UEFA Kupası’nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir’in başında yine burada bir Avrupa Ligi maçında teknik adam olarak sahaya çıkacağım. Son 8’e kalmak için çok güzel bir tesadüf” yorumunu yaptı. Buruk ilk karşılaşmanın seyircili, rövanşın seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili soruya ise “Bunun adil olmadığını söyleyebilirim ama bu bizim verdiğimiz bir karar değil” yanıtını verdi.

20 yıl sonra Parken’de

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, dün akşam 20 yıl önce Galatasaray formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştığı Parken Stadı’na geldi. Arkadaşımız İrfan Kurtulmuş’a açıklamalarda bulunan Buruk, “Büyük heyecan yaşıyorum, benim için unutulmaz bir gün olacak” dedi.

Demba Ba: Turu geçmek istiyoruz

Başakşehir’in en önemli gol kozu Demba Ba, İstanbul’a çeyrek final biletiyle dönmek istediklerini söyledi. Senegalli yıldız, “Zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta küçük de olsa bir avantaj elde ettik. Karşımızda organize bir takım var. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da (bugün) böyle olacak” dedi.

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