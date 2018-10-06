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06.10.2018 - 18:41 | | AA

Okan Buruk: "Sürprizlerle dolu bir maç oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, Kayseri deplasmanından aldıkları 1 puanın kendileri açısından son derce önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk: "Sürprizlerle dolu bir maç oldu"
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından bu maçı kazanıp, geleceğe daha umutla bakmak istediklerini fakat son dakikalarda yedikleri şansız bir golle 1 puana razı olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ertuğrul Sağlam, maça iyi başladıklarını ve ilk 10 dakikalık bölümde oyuna hakim olduklarını anlatırken, oyuncularının maçın başından itibaren sahaya koydukları futbolla kazanma isteklerini net bir şekilde gösterdiklerini belirtti.

Şamil Çinaz'ın kırmızı kart görmesi sonucu sahada 10 kişi kalmalarının ardından takımın oyun düzeninin bozulduğunu ifade eden Sağlam, şunları kaydetti: "Devrenin sonuna kadar 10 kişi oynamak zorunda kaldık. O arada gol de yedik. Bir şansımız, golden sonra dağılmadan oyuna asılıp, ikinci golü yemememiz oldu. İkinci yarı oyuncularımız maçı kazanmayı çok istedi. Baskı kurduk ve maçı dengeye getirdik. Ardından da ikinci golü bulduk ve öne geçtik Sonraki süreçte çok geriye çekilmek istemedik. Oyuncu değişiklikleriyle de bunu gösterdik ama maalesef maçın bitimine dakikalar kala, yaklaşık 30 metreden kaleye vurulan bir topun hiç olmayacak yere gitmesi, bizim adımıza şanssızlık oldu. Oyuncularımın kazanma azminden, isteğinden memnunum. Yapmamız gereken iş, daha fazla çalışıp, hem ofansif anlamda daha üretken olmak hem de defansif hataları azaltmak."

Okan Buruk: "Sürprizlerle dolu bir maç oldu"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayseri deplasmanından aldıkları 1 puanın kendileri açısından son derce önemli olduğunu söyledi.

Maçın karşılıklı olarak her iki takım lehine gidip geldiğini belirten Buruk, "Her iki takım içinde sürprizlerle dolu bir maç oldu. Kayserispor'un maçın başında gördüğü kırmızı kart, bizim için avantajdı. Karşılaşma 11'e 10 oynanırken bizim açımızdan çok rahatı. 'Devreye bu şekilde girsek, bizim için çok rahat bir karşılaşma olur.' diye düşünürken, devre bitmeden gördüğümüz kırmızı kart oyunun rengini değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda iki takımın da fazla pozisyona giremediğini dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: "Oyun istediğimiz gibi giderken yaptığımız bir hata nedeniyle penaltı pozisyonu oldu ve skor 1-1'e geldi. Ardından, kenardan girip yapılan ortadan golü yedik. Rakibimizin kazanma adına çok ekstra şeyler yapmadığı durumda iki gol yedik. Daha sonra rakip sahada baskı yapmaya çalıştık. Hücum anlamında riskler aldık. Bunun karşılığında da golü bulduk. İki takımın da gidiş gelişleri oldu ama maç 2-2 berabere bitti. Ligin henüz başı. Alınan her puan çok değerli. Bundan sonra bizim için daha zor haftalar başlıyor."

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