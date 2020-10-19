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19.10.2020 - 19:49 |

Okan Buruk: "Turnuvanın en zor grubuna düştük"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Berkay Özcan, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk: "Turnuvanın en zor grubuna düştük"
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız."

"Ülke puanı için, geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü."

"Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düşmüştük. "

"Nagelsmann, yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazandı. Herkes iyi oyunculara sahip olabilir ancak herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Hem iyi oyunculara sahip, hem de istediği gibi oynatıyor."

Okan Buruk: Turnuvanın en zor grubuna düştük

 

 

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