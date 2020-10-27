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27.10.2020 - 18:56 |

Okan Buruk: Ülke puanı anlamında çok önemli bir maç

Başakşehir'de Okan Buruk ve Mert Günok, PSG maçı öncesinde açıklama yaptı.

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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Mert Günok, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son 3 maçta daha iyi olduklarını söyleyen Buruk, "Ülke puanı anlamında çok önemli bir maç. Bu sene grupta toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça hazırlanıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bu maç izlenecek. Hem kendimizi, hem de Türk futbolunu temsil etmek anlamında çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Son 3 maça baktığımızda, oyun olarak üstüne koyarak gidiyoruz, bu çok önemli. Kendimize güveni yakaladık. Leipzig maçında kaybettik ama orada da oyun olarak kötü değildik. Önemli bir kadroyla oynamıştık." dedi.

PSG'nin çok güçlü bir takım olduğunu kaydeden Buruk, "Çok fazla yıldız oyuncuya sahip bir takımla oynayacağız. Bunun zorlukları olacak tabii ki. Oyuncuların yaptığı işlere bazen engel olamıyorsunuz ama biz takım olarak iyi bir oyun oynamaya çalışacağız. Fiziksel olarak da, psikolojik olarak da ligin çok daha yukarısına çıktık, gün ve gün gelişeceğiz." ifadelerini kullandı.

"UÇUP KAÇMAYA GEREK YOK"

Mert Günok ise, "Zor bir kura çektik. Dünyanın önemli oyuncuların olduğu bir gruptayız. Bu serüven daha zorlu olacak. Maç zorlu geçecek, Çok uçup kaçmaya, özgüvenli sözler söylemeye gerek yok. Kendi takımımızın da, rakibimizin de gücünün bilincindeyiz. İyi analizler yaptık. Leipzig maçındaki hatalarımızı tekrarlamamaya ve daha iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Kendi adıma iyi bir performans ortaya koymaya çalışacağım, önemli bir maç olduğunun hepimiz farkındayız." diye konuştu.

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Okan Buruk: Ülke puanı anlamında çok önemli bir maç

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