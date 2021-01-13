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13.01.2021 - 21:53 |

Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İrfan Can Kahveci için açıklama yaptı.

Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından Galatasaray'ın hedefinde yer alan İrfan Can Kahveci ile ilgili konuştu.

Kararı yönetimin vereceğini söyleyen Buruk, "İrfan Can ile ilgili net bir şey olmadığını duyuyoruz. Bu konuda kararı tabii ki başkanımız ve yönetim kurulumuz verir. İrfan profesyonel bir futbolcu, etkilenmeden çıkar ve işini yapar. Her transferde adı geçiyor." dedi.

Başkan Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için "Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can'ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon euroyu getirmesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruktan İrfan Can Kahveci açıklaması

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