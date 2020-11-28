Okan Buruk'tan itiraf! "Maç bitti diye düşündük"

Süper Lig'de Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Rakibimizi de bu oyunundan dolayı tebrik ederiz. Bu maçları çok önceden koparmamız lazım. Yaptığımız değişiklikler belki de olumsuz etkiler yaptı. Belki de bazen duygusal düşünüyoruz."

'Maç bitti' diye düşündük. Pozisyon olmadığı halde yaptığımız temas sonucu faul verildi. Üzgünüz, bitirmemiz gerekirdi. Giren oyuncuların da katkı vermesi gerekirdi. Bundan ders alacağız. 90 dakika bitmeden oyunu bırakmayacağız.