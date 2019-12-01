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01.12.2019 - 20:38 |

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyasporlu futbolcu Charles'in İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getirdi.

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi!
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçta, ikinci yarının bir bölümündeki iyi oyunlarıyla sonuca gittiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını belirterek, "Perşembe günü Avrupa'da zor bir maç oynadık. O maçtan kısa bir süre böyle bir karşılaşmaya çıkmak bizim için zordu. İlk yarıdaki kötü oyunumuzu ikinci yarıda iyi oyuna çevirdik. Burada giren oyuncularımızın katkı yapması ve oyun tarzımızı değiştirmemiz etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika oynadığımız iyi oyun bize galibiyeti getirdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Kendilerini zorlu maçların beklediğini aktaran Buruk, "Daha iyisini yapmamız lazım. Bugün ikinci yarıda oynadığımız oyunu, sonraki maçlarda daha uzun süreye yaymalıyız. Bunu yaparsak çok daha başarılı olacacağız." diye konuştu. 

Okan Buruk, maçın hemen başında Antalyasporlu futbolcu Charles'in İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu müdahalenin yüzde 100 kırmızı kartı gerektirdiğini düşünüyorum. Allah korudu İrfan'ı. Çok büyük bir sakatlık geçirebilirdi. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi daha zor olacak. Bugünkü VAR hakeminin burada çok büyük bir hatası var. Hakemi çağırıp o pozisyonu göstermesi gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Tomas: "Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlatarak, "Maça iyi başladık, ilk 45 dakika çok iyi oynadık. Hafta içinde yaptığımız çalışmaları oyuncular sahaya yansıttı. Ancak gol atamadık. Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı." yorumunu yaptı.

İkinci yarıda golü yedikten sonra düşüş yaşadıklarına değinen Tomas, "Ben bu takımın yukarıya çıkacağına inanıyorum. Takım doğru yolda. Son iki maçta iyi performans sergiledik. Bu takıma inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

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