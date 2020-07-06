Okan Buruk'un teknik adam referansı sağlam!

CELAL UMUT EREN

46 yaşındaki teknik direktör, futbolculuğunda çok önemli isimlerle görev yaptı. Galatasaray, Inter, Milli Takım ve Beşiktaş’ta Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi hocaların deneyimlerini harmanladı

Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u deplasmanda 2-0 geçen Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

Son 4 haftaya zirvede giren turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk’un referansı güven veriyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle futbolculuk kariyerinde çok önemli isimlerin takımında yer aldı.

Kupalar kazandı

1991-2010 arasında Galatasaray, Inter, Milli Takım ve Beşiktaş’ta forma giyen Buruk, birbirinden değerli isimlerle mesai yaptı.

Genç hoca, futbolculuğunda Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Karl Heinz Feldkamp, Eric Gerets, Vicente Del Bosque, Jean Tigana, Hector Cuper, Alberto Zaccheroni, Graeme Souness, Mirceal Lucescu ve Abdullah Avcı gibi isimlerle çalıştı.





Kariyerinde 6 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2002 Dünya Kupası 3.’lüğü gibi başarılar yakaladı.

Teknik direktörlüğe de iyi başlayan Okan Buruk, 2013-14 sezonunda Elazığspor ile iyi bir iş çıkardı. Bilhassa 2017-18 sezonunda Akhisarspor’da kazandığı Türkiye Kupası ile dikkatleri toplamıştı.

Geçen yıl da Ç.Rizespor’la alkışları toplayan Buruk, M.Başakşehir’le bu sezon adeta tarih yazıyor. Eski hocası Abdullah Avcı’nın yarım kalan şampiyonluk hikayesini genç çalıştırıcı tamamlamak için ciddi bir avantaj yakaladı.

Avrupa’da da devam

Başakşehir, Süper Lig yarışında son 4 haftaya lider giriyor. İlk şampiyonluğunu hedefleyen turuncu-lacivertliler ağustos ayında da Avrupa Ligi mesaisine başlayacak. Danimarka’nın Kopenhag takımını son 16 turunda ilk maçta evinde 1-0 yenen Okan Buruk ve öğrencileri, deplasmana avantajla gidecek. Çeyrek final yolunda önemli bir şansı olan Başakşehir, Türkiye’yi gururla temsil ediyor.

Tam 251 maç

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 7 yılda 251 maça çıktı. Akhisarspor’da 54 maçta takım çalıştıran Buruk, Başakşehir’de de bu sezon 46 karşılaşmayı yakaladı.

47 maçta 26 galibiyet alarak turuncu-lacivertlileri lig ve Avrupa’da başarıya taşıyan genç teknik adam, yeni dönemin dikkat çeken isimlerinden.

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