Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Okan Kocuk: "Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz"
31.10.2020 - 21:18 |

Okan Kocuk: "Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz"

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Okan Kocuk açıklamalarda bulundu.

Okan Kocuk: "Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz"
ABONE OL

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Okan Kocuk açıklamalarda bulundu.

"Bugün maça iyi başladık. İyi götürdük.Ben de iyiyim. Ufak tefek hatalar oluyor tabii. Takımla birlikte iyi adapte oluyoruz. Geçen sene oynuyordum. Bu sezon sonradan formayı devraldım. Gole kapatarak, 3 puan alarak sonuna dek devam ederiz inşallah."

"Pandemiden sonra oynadığım dönemde baya bir tecrübelendim. Yine hatalar yapıyoruz oyuncuyuz. Burası Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz. Fatih Ağabey ve ben Galatasaray adına savaşıyoruz. Kulüp şampiyon olsun, 3 puanlar alsın diye savaşıyoruz."

Okan Kocuk: Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz

    Eden Hazard antrenmanda gol şov yaptı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fatih Terim: "Kalecimizin verdiği haricinde..."
      Fatih Terim: "Kalecimizin verdiği haricinde..."
    2. Son dakika - Galatasaray'da Marcao'dan sakatlık açıklaması!
      Son dakika - Galatasaray'da Marcao'dan sakatlık açıklaması!
    3. Okan Kocuk: "Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz"
      Okan Kocuk: "Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz"
    4. Ömer Bayram'dan kaptanlık açıklaması!
      Ömer Bayram'dan kaptanlık açıklaması!
    5. Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı!
      Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Marcao şoku!

    Son dakika - Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Marcao şoku!

    Son dakika - İstanbulspor'dan Fatih Tekke için Trabzonspor açıklaması!

    Son dakika - İstanbulspor'dan Fatih Tekke için Trabzonspor açıklaması!

    Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84

    Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84

    Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı yıktı!

    Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı yıktı!

    Sıradaki Haber