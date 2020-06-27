Okay Yokuşlu asist yaptı! Celta Vigo'dan Barcelona'ya son dakika şoku...

İspanya Ligi 32. haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Skorer'den canlı yayınlanan mücadeleyi 2-2 sona erdi.

Barcelona'nın gollerini 20. ve 67. dakikalarda Suarez kaydetti. Celta Vigo'da golü 49. dakikada Okay Yokuşlu'nun asistinde Smolov ve 88. dakikada Aspas kaydetti. Öte yandan Lionel Messi, Barcelona kariyerinin 250. asistini yaptı

Bu sonuçla maç fazlası bulunan Barcelona 69 puanla zirveye oturdu. Celta Vigo ise 34 puanla 16. sırada kaldı.

İLK 11'LER:

CELTA VİGO: Ruben, Kevin, Aidoo, Saenz, Araujo, Jacobo, Okay, Brais Mendez, Denis Suarez, Iago Aspas, Smolov

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Suarez, Messi, Jordi Alba, Vidal, Umtiti, Puig, Ansu Fati

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