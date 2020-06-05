Okay YokuÅŸlu: "GeleceÄŸim hakkÄ±nda konuÅŸamam, aklÄ±m sadece Celta'da"

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± ertelenen maÃ§larÄ±n oynanmasÄ±na 12 Haziran'da baÅŸlanacak La Liga'da, ligde kalma mÃ¼cadelesi veren Celta Vigo'nun TÃ¼rk futbolcusu Okay YokuÅŸlu basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Okay, Kovid-19'dan dolayÄ± seyircisiz oynanacak maÃ§lar iÃ§in "Almanya'da oynanan maÃ§larÄ± televizyondan izledim. Seyircisiz oynamak oldukÃ§a sÄ±kÄ±cÄ±. Futbolcular iÃ§in taraftarlar Ã§ok Ã¶nemli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÃ¼rkiye'de kulÃ¼plerin aldÄ±ÄŸÄ± cezalardan dolayÄ± bir Ã§ok kez seyircisiz maÃ§ oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Okay, "Taraftar iyi bir ambiyans yaratÄ±r ve herkes biliyor ki onlarsÄ±z oynamak iyi deÄŸildir ve sÄ±kÄ±cÄ±dÄ±r. Ama sonuÃ§ta bu bir rekabettir ve seyircisiz de oynansa her takÄ±m sahaya kazanmak iÃ§in Ã§Ä±kar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kovid-19 nedeniyle futboldaki duraklamanÄ±n her takÄ±m iÃ§in aynÄ± olduÄŸu, eÅŸit ÅŸartlarda sahalara geri dÃ¶nÃ¼leceÄŸini kaydeden Okay, Celta olarak "maÃ§ maÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nerek ve kalan tÃ¼m maÃ§larÄ± kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸarak ligde kalmak istediklerini" sÃ¶yledi.

Okay, zaman zaman hakkÄ±nda Ã§Ä±kan Celta'dan ayrÄ±lmak istediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara da "GeleceÄŸim hakkÄ±nda konuÅŸamam. Åžu anda buradayÄ±m ve 11 Ã¶nemli maÃ§Ä±mÄ±z var. TakÄ±mÄ±m ve arkadaÅŸlarÄ±m iÃ§in elimden gelenin en iyisini vermeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Sezon sonuna kadar aklÄ±m sadece Celta'da." diye cevap verdi.

La Liga'nÄ±n 28. haftasÄ±nda Celta Vigo, 13 Haziran'da sahasÄ±nda Villarreal'e karÅŸÄ± oynayacak.