Okay Yokuşlu'dan galibiyet golüne asist

La Liga'nın 23'üncü haftasında Celta Vigo, Sevilla'yı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23üncü dakikada Youssef El Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 78inci dakikada Iago Aspas'ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90ıncı dakikada Okay Yokuşlu'nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi. Puanını 20ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5inci sırada kaldı.

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