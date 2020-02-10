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10.02.2020 - 00:08 |

Okay Yokuşlu'dan galibiyet golüne asist

İspanya La Liga'nın 23üncü haftasında Celta Vigo kendi sahasında Sevilla'yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90. dakikada Sistonun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Okay Yokuşlu'dan galibiyet golüne asist

La Liga'nın 23'üncü haftasında Celta Vigo, Sevilla'yı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23üncü dakikada Youssef El Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 78inci dakikada Iago Aspas'ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90ıncı dakikada Okay Yokuşlu'nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi. Puanını 20ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5inci sırada kaldı.

Okay Yokuşludan galibiyet golüne asist

 

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