Olarenwaju Kayode: Galatasaray'a karşı suskunluğumu bozmak istiyorum

Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçtan önce Gaziantep FK'nın en golcü futbolcusu Olarenwaju Kayode, açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'A GOLÜM VAR

Galatasaray karşısında mutlak puan almak istediklerini ve sarı-kırmızılı takıma gol atacağını ifade eden Kayode, "Her maç yeni bir mücadele ve ben her mücadelede ben takımıma katkı sağlamak için uğraşıyorum. Bu karşılaşmada gol atarak, suskunluğumu bozmak istiyorum. Galatasaray'ın savunmada yaşadığı sıkıntıları da takip ediyorum ama orası büyük bir kulüp. Ve isimler önemli değil, sezon başında planlamayı da bu doğrultuda yapıyorlar. Elimizden gelenin fazlasını yapıp, evimize mutlu döneceğimize inanıyorum" dedi.

TRANSFER TEKLİFLERİ VAR AMA...

Şu ana kadar bazı teklifler aldığını ancak öncelikli olarak Gaziantep FK ile görüştüğünü dile getiren Olarenwaju Kayode, "Menajerimle kulübümüz arasında görüşmeler oldu. Gaziantep'te mutluyum ancak zaman ne gösterecek bilemiyorum. Önümüzde 7 zorlu müsabaka bulunuyor benim amacım bu süreci en iyi şekilde tamamlamak. Daha sonra gelen tekliflere göre hareket edeceğim. Şuan tek düşüncem Gaziantep'in başarısı" şeklinde konuştu.

SUSKUNLUĞUMU G.SARAY'A KARŞI BOZACAĞIM

Süper Lig'de şu ana kadar 23 maça çıkan ve 9 gol, 6 asistlik bir performansla dikkatleri üzerine çeken Olarenwaju Kayode, "Ligde zaman zaman şanssız maçlar yaşadım, belirli bir gol hedefi koymamıştım. Şuan iyi bir performansa sahibim ancak hedefimi soracak olursanız 12-15 gol aralığında bitirmek istiyorum. Tüm bunların üzerinde tek bir şey var o da takımımızın toplayabileceği kadar puan toplamasıdır. Umut ediyorum ben de performansımla buna katkıda bulunacağım" dedi.

G.SARAY'DAN PUAN ALMAK İSTİYORUZ

Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almak istediklerinin altını çizen Olarenwaju Kayode, "Galatasaray çok güçlü bir takım ve hala şampiyonluk yarışının içerisindeler. Belirli bir puan söylemek istemiyorum ancak ligi ilk 8 sırada bitirebilecek bir takımız. Bunu yaparken mücadele etmeye devam edeceğiz ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ligde kalmayı garantilesek bile asla vazgeçmeyeceğiz. Burada beklentilerin farkındayız, tek isteğimiz bu beklentilere cevap verebilmek" şeklinde konuştu.

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