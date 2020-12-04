Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Olay Hande Sümertaş iddiası: Terim'e gücü yetmeyenler...
04.12.2020 - 12:05 |

Olay Hande Sümertaş iddiası: Terim'e gücü yetmeyenler...

Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, son günlerde kamuoyunda adı sıkça yer alan Hande Sümertaş ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Olay Hande Sümertaş iddiası: Terim'e gücü yetmeyenler...
ABONE OL

Son günlerde spor kamuoyunun en fazla konuşulduğu isim Hande Sümertaş... Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Sümertaş ile ilgili Asist Analiz'de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Nevzat Dindar'ın o sözleri...

"Eleştiri ne? Zamanında Galatasaray şampiyon olmuş, kupayla verilen bir poz... Şampiyon olunmuş, emek verilmiş tabii ki fotoğraf çektirecek. Çok net bir bilgidir ki Hande Sümertaş, beINSports'ta rejinin yolunu bilmez. Oradaki görevi yayın hakları ve yayın anlaşmalarını kapsıyor. Ama ne zaman baksak Hande Sümertaş hakkında sosyal medyada mobbing yapılıyor. Hande Sümertaş'ın tartışılmasının sebebi Galatasaray'da çalışması ama daha da önemlisi Galatasaraylı olması. Hande Sümertaş'a bu şekilde tepki gösterilmesinin sebebi Fatih Terim'e gücü yetmeyenlerin daha güçsüz gördükleri Hande Sümertaş'a bir operasyon yapmak istemeleri."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA Avrupa Ligi'ne Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu damga vurdu! Tarihe geçti...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı transfer!

Olay Hande Sümertaş iddiası: Terime gücü yetmeyenler...

Gareth Bale'in Arsenal'a Attığı Goller

    LA LIGA 11. Hafta Geniş Özet | Barcelona 4-0 Osasuna
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. G.Saray maçı öncesi büyük şok
      G.Saray maçı öncesi büyük şok
    2. Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile çıkış peşinde
      Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile çıkış peşinde
    3. O harita ortaya çıktı
      O harita ortaya çıktı
    4. Avcı ilk peşinde
      Avcı ilk peşinde
    5. Olay iddia! Hande Sümertaş...
      Olay iddia! Hande Sümertaş...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

    Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

    Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi

    Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi

    Julian Nagelsmann, İrfan Can'ı takibe aldı!

    Julian Nagelsmann, İrfan Can'ı takibe aldı!

    Yasin Öztekin’den iddialı paylaşım!

    Yasin Öztekin’den iddialı paylaşım!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet