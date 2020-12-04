Olay Hande Sümertaş iddiası: Terim'e gücü yetmeyenler...

Son günlerde spor kamuoyunun en fazla konuşulduğu isim Hande Sümertaş... Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Sümertaş ile ilgili Asist Analiz'de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Nevzat Dindar'ın o sözleri...

"Eleştiri ne? Zamanında Galatasaray şampiyon olmuş, kupayla verilen bir poz... Şampiyon olunmuş, emek verilmiş tabii ki fotoğraf çektirecek. Çok net bir bilgidir ki Hande Sümertaş, beINSports'ta rejinin yolunu bilmez. Oradaki görevi yayın hakları ve yayın anlaşmalarını kapsıyor. Ama ne zaman baksak Hande Sümertaş hakkında sosyal medyada mobbing yapılıyor. Hande Sümertaş'ın tartışılmasının sebebi Galatasaray'da çalışması ama daha da önemlisi Galatasaraylı olması. Hande Sümertaş'a bu şekilde tepki gösterilmesinin sebebi Fatih Terim'e gücü yetmeyenlerin daha güçsüz gördükleri Hande Sümertaş'a bir operasyon yapmak istemeleri."

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