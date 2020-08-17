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17.08.2020 - 20:41 | | Futbol Arena

Olaylı maç sonrası Rusya'da 2 hakem yalan testine girdi!

Rusya Premier Ligi'de Spartak Moskova - Sochi maçı sonrası Spartak Moskova Başkanı Fedun, hakem hataları nedeniyle ligden çekileceklerini açıklarken, Federasyon başkanı Dyukov, Fedun'u kararından vazgeçirdi. Maçın hakemleri yalan testine girdi.

Olaylı maç sonrası Rusya'da 2 hakem yalan testine girdi!
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Rusya Premier Ligi 1. haftasında oynanan Spartak Moskova - Sochi maçında 90. dakikadaki penaltıya büyük tepki gösteren Spartak Moskova Başkanı Fedun, karşılaşma sonrasında takımı ligden çekeceklerini açıklamıştı.

Spartak Moskova'nın başkanı ve aynı zamanda sahibi olan Fedun, Rusya Futbol Birliği Başkanı Dyukov ile yaptığı toplantının ardından bu kararından vazgeçti.
Fedun ile Dyukov arasındaki toplantıda Fedun, "Hakemler Spartak Moskova aleyhine kasıtlı karar veriyor. Sochi maçında bunu net bir şekilde gördük." dedi. Dyukov'un, toplantıda Spartak Moskova Başkanı Fedun'u lige devam konusunda ikna ettiği, Fedun'un ise maç sonu sıcağı sıcağına duygu yükkü bir açıklamayla o ifadeleri kullandığı belirtildi.

Olaylı maç sonrası Rusyada 2 hakem yalan testine girdi

"VAR'A YABANCI HAKEMLER GELSİN"

Öte yandan Spartak Moskova Başkanı Fedun, VAR sisteminin güvenirliğinin yitirilmemesi için yabancı hakemlerin görev yapması yönünde teklifte bulundu.

HAKEMLER YALAN TESTİNE GİRDİ

Spartak Moskova - Sochi maçının hakemleri bugün yalan makinesinde teste girdiler. Kazartsev'in testi 6 saat, VAR hakemi Eskov'un testi ise 5 saat sürdü. Orta hakem Kazartsev'in sonuçlarının yarın (14 Ağustos Cuma) çıkması bekleniyor

FEDERASYON HAKEMİ SÜRESİZ ASKIYA ALDI

Spartak Moskova - Sochi maçının orta hakemi Valery Kazartsev ile Eskov yalan makinesinde yaklaşık 5 saatlik testen geçtiler. Rusya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Alaev, Kazartsev ve Eskov'a teşekkür etti fakat orta hakem Kazartsev'in süresiz olarak hakemlikten uzaklaştırıldığını açıkladı.

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