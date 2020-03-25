Olcay Åžahan: BÃ¼yÃ¼klerimizden uzak duralÄ±m

Yukatel Denizlisporun yÄ±ldÄ±z ismi Olcay Åžahan, koronavirÃ¼s iÃ§in evde kal mesajÄ± verdi.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evde bireysel olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Åžahan, DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

"Ãœlke olarak zor gÃ¼nler geÃ§iyoruz. Bunun da Ã¼stesinden geleceÄŸimizden hiÃ§ ÅŸÃ¼phemiz yok. Åžu an evdeyim ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± evde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorum. BÃ¼yÃ¼klerimizden uzak duralÄ±m, gerekirse kÃ¼selim ama birbirimizi koruyalÄ±m. Bu nedenle evde kal."

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