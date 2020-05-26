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26.05.2020 - 13:10 | | DENİZLİ, (DHA)

Olcay Şahan Denizlispor'da kalmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Olcay Şahan, yeni sezonda da yeşil-siyahlılarda forma giymek istediğini belirtti.

Olcay Şahan Denizlispor'da kalmak istiyor
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Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Denizlispor'un deneyimli sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan, gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlı ekipte mutlu olduğunu belirten Olcay, "İyi bir takıma sahibiz. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Gelecek sezon da burada kalmak istiyorum. Yönetimle ilk görüşmemizi yaptık. Görüşmeler kısa sürede neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 29 kez A milli formayı giyen, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki Olcay, bu sezon Denizlispor'da 21 lig maçında görev alıp, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Olcay Şahan Denizlisporda kalmak istiyor

 

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