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06.07.2019 - 11:36 | | Fanatik

Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda

Trabzonspor’dan ayrılan Olcay Şahan, Gazişehir ile büyük oranda el sıkıştı. Gazişehir’in son pazarlıkların ardından tecrübeli oyuncuyu resmen kadrosuna katması bekleniyor.

Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda
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Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalamayan ve boşa çıkan Olcay Şahan, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyordu. 32 yaşındaki hücum oyuncusuna en iyi teklifi ligin yeni ekibi Gazişehir’in yaptığı öğrenildi.

Ligde kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Kırmızı- Siyahlılar, Olcay için tüm şartları zorladı.

Tecrübeli futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Gazişehir’in önümüzdeki günlerde Olcay ile son kez pazarlık masasına oturması bekleniyor. Son görüşmenin ardından da Gaziantep ekibinin, Olcay’ı resmen kadrosuna katacağı gelen haberler arasında. 

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