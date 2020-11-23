Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Ole Gunnar Solskjaer: "Başakşehir yenilgisi hayal kırıklığı oldu"
23.11.2020 - 17:51 |

Ole Gunnar Solskjaer: "Başakşehir yenilgisi hayal kırıklığı oldu"

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önceki maça vurgu yaparak "Başakşehir mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğradık." dedi.

Ole Gunnar Solskjaer: "Başakşehir yenilgisi hayal kırıklığı oldu"
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, gruba iyi başladıklarını kaydederek, "Başakşehir mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğradık." dedi. 

Solskjaer, dijital bir ortamda düzenlediği basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ve takımının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Şampiyonlar Ligi'ne iki galibiyetle iyi başladıklarını kaydeden Solskjaer, "Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğradık." ifadesini kullandı. 

Solskjaer, gruptan çıkmak için en az 10 puanın yettiğini, ancak duruma göre gruptan çıkmak için 12 puana da ihtiyaç duyabileceklerini kaydetti.

Başakşehir karşılaşmasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Solskjaer, "İstanbul'daki yenilgi büyük bir darbe oldu. Bu maçı iyi bir performansla kazanmaya çalışacağız. Hızlı hücum ederek ilk yarıyı iyi tamamlamak istiyoruz. Takımlar geri düştüğünde, onları yıkmanız gerekiyor". diye konuştu. 

Solskjaer, sakatlıkları bulunan Luke Shaw ve Phil Jones ile kendini karantinaya alan Jesse Lingard'ın Başakşehir maçında yer alamayacakları bilgisini paylaştı.

Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir yenilgisi hayal kırıklığı oldu

    B. Mönchengladbach'ın 2020-21 Şampiyonlar Ligi'nde attığı tüm goller
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Hayal kırıklığı oldu"
      "Hayal kırıklığı oldu"
    2. Ve belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş...
      Ve belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş...
    3. Sivasspor'da pozitif vaka!
      Sivasspor'da pozitif vaka!
    4. VAR hakemi belli oldu!
      VAR hakemi belli oldu!
    5. 'Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık'
      'Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık'



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rıza Çalımbay: Hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor

    Rıza Çalımbay: Hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor

    Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi

    Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi

    Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

    Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

    Son dakika | Barcelona'da Lionel Messi kadroda yok

    Son dakika | Barcelona'da Lionel Messi kadroda yok

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet