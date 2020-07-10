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10.07.2020 - 20:56 |

Ole Gunnar Solskjaer'den Başakşehir övgüsü!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer'den Başakşehir övgüsü!
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Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi. 

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

 Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu. 

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ole Gunnar Solskjaerden Başakşehir övgüsü

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