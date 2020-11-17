Olimpiyat için 2021 kararlılığı!

Japonya ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi, salgına rağmen, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın planlandığı üzere 2021 yazında düzenlenmesi konusunda kararlı olduklarını duyurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın sebebiyle oyunların bir yıl ertelenmesi sonrası ilk kez IOC Başkanı Thomas Bach’ı kabul etti. Tokyo oyunlarının hazırlık sürecinin ele alındığı görüşmede konuşan Suga, “insanlığın virüsü yendiğinin göstergesi” olacağını savunarak, ülkesinin yaz oyunlarına ev sahipliği etmekte kararlılığını yineledi.

Suga, “İnsanlığın Kovid-19’u nasıl yendiğinin ve Japonya’nın Doğu Depremi sonrası yeniden ayağa nasıl kalktığının delili olarak dünyaya bu mesajı ulaştırmak için organizasyonu düzenlemekte kararlıyız” dedi.