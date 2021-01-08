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08.01.2021 - 22:34 |

Olimpiyat madalyalÄ± atlet Manyonga'ya men cezasÄ±!

Olimpiyat madalyalÄ± GÃ¼ney AfrikalÄ± atlet Luvo Manyonga, doping testlerine kasÄ±tlÄ± olarak girmediÄŸi gerekÃ§esiyle spordan geÃ§ici olarak men edildi.Â

Olimpiyat madalyalÄ± atlet Manyonga'ya men cezasÄ±!
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Olimpiyat madalyalÄ± GÃ¼ney AfrikalÄ± atlet Luvo Manyonga, doping testlerine kasÄ±tlÄ± olarak girmediÄŸi gerekÃ§esiyle spordan geÃ§ici olarak men edildi.Â 

Atletizmde DÃ¼rÃ¼stlÃ¼k Birimi (AIU) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 30 yaÅŸÄ±ndaki uzun atlamacÄ± Manyonga'nÄ±n nerede olduÄŸunu gizleyerek katÄ±lÄ±m zorunluluÄŸu bulunan doping testlerine girmemesi gerekÃ§esiyle sÃ¶z konusu cezaya Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Uzun atlama kategorisinde 2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ, Londra'daki 2017 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan Luvo Manyonga, Tokyo 2020'nin de favori atletleri arasÄ±nda gÃ¶steriliyordu.

UyuÅŸturucu kullanma sorunu bulunan GÃ¼ney AfrikalÄ± sporcu, aynÄ± gerekÃ§eyle 2012 yÄ±lÄ±nda spordan 18 ay men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Olimpiyat madalyalÄ± atlet Manyongaya men cezasÄ±

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