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31.05.2020 - 13:19 | | AA

Olimpiyat şampiyonu atlet Bobby Morrow hayatını kaybetti

1956 Melbourne Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanan ABD'li sprinter Bobby Morrow, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Olimpiyat şampiyonu atlet Bobby Morrow hayatını kaybetti
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Dünya Atletizm Birliğinden (WA) yapılan açıklamaya göre, kariyeri boyunca 11 dünya rekoru kıran eski sporcu, ülkesinin San Benito kentinde bulunan evinde hayata gözlerini yumdu.

Morrow, Jesse Owens (1936), Carl Lewis (1984) ve Usain Bolt (2012, 2016) ile beraber bir olimpiyatta 100, 200 ve 4x100 metre üçlemesi yapan 4 erkek atlet arasında bulunuyor.

Olimpiyat şampiyonu atlet Bobby Morrow hayatını kaybetti

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