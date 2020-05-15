OlimpiyatlarÄ±n ertelenmesinin IOC'ye maliyeti 800 milyon dolar

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tipÂkoronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±nÂ ertelenmesinin maliyetinin 800 milyon dolar olduÄŸunu duyurdu.Â

IOC'nin internet sitesinde yayÄ±nlanan aÃ§Ä±klamada, IOC Ä°cra KurulununÂ yeni finansal planÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± ve oyunlarÄ±n tekrar dÃ¼zenlenme maliyetinin 650Â milyon dolar olduÄŸu belirtildi.

150 milyon dolarÄ±n ise uluslararasÄ± federasyonlar, ulusal olimpiyatÂ komiteleri ile IOC tarafÄ±ndan tanÄ±nan organizasyonlarÄ±n faliyetlerine devamÂ edebilmesi ve sporcularÄ± destekleyebilmesi iÃ§in harcanacaÄŸÄ± bildirildi.

Â IOC'nin, salgÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu kriz ortamÄ±nÄ±n organizasyonlarÂ Ã¼zerindeki etkisini derin bir ÅŸekilde analiz ettiÄŸi ve paydaÅŸlarÄ±nÄ± desteklemeyiÂ sÃ¼rdÃ¼receÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen IOC BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, "OlimpiyatÂ hareketi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir zorlukla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. IOC tarihinde ilk defaÂ Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ± erteliyor ve paydaÅŸlarÄ±na bu kÃ¼resel krizi atlatmalarÄ± iÃ§inÂ yardÄ±m etmek zorunda. Bu yeni durumda dayanÄ±ÅŸma, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, kararlÄ±lÄ±k veÂ esnekliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z var. Hepimizin fedakarlÄ±k yapmasÄ± ve uzlaÅŸmasÄ± gerekiyor.Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumlar, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¶nlemler gerektirir." ifadelerini kullandÄ±.

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