Olympiakos, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı

Olympiakos Kulübü, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen 29 yaşındaki McKissic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

McKissic, bu sezon siyah-beyazlı formayla ING Basketbol Süper Ligi'nde 17,6 sayı, 4,4 ribaunt, 3,1 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16,6 sayı, 4 ribaunt, 2,8 asist ve 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 24 haftada 10 galibiyet elde eden Olympiakos, 12. sırada yer aldı.

PSG, Kobe Bryant'ı unutmadı