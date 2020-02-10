Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Olympiakos, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı
10.02.2020 - 14:39 | | İSTANBUL (AA)

Olympiakos, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan ABD'li Shaquielle McKissic'i renklerine bağladı.

Olympiakos, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı

 

Olympiakos Kulübü, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen 29 yaşındaki McKissic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

McKissic, bu sezon siyah-beyazlı formayla ING Basketbol Süper Ligi'nde 17,6 sayı, 4,4 ribaunt, 3,1 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16,6 sayı, 4 ribaunt, 2,8 asist ve 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 24 haftada 10 galibiyet elde eden Olympiakos, 12. sırada yer aldı.

PSG, Kobe Bryant'ı unutmadı

Olympiakos, Beşiktaş Sompo Sigortadan ayrılan McKissici kadrosuna kattı

 

 

  

Trabzonspor şampiyonluk için kenetlendi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'a kar engeli

Trabzonspor'a kar engeli

Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı

Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı

Olympiakos, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı

Olympiakos, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı

Başakşehir'de rota Beşiktaş

Başakşehir'de rota Beşiktaş

Sıradaki Haber