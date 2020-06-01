Olympiakos, Onyekuru transferinde bir adım önde!

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'ın başarısındaki rolü büyük. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oyuncularından biri olan Nijeryalı, sezon sonunda Monaco'ya transfer oldu. Ancak Fransız ekibinde tutunamayan Nijeryalı kanat oyuncusu, devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru için Monaco'nun tavrı satmaktan yana. Fransızlar oyuncuyu yeniden kiralamak istemezken, Yunan ekibi Olympiakos devreye girdi ve teklifini yaptı.

Yunan basınından Pagenews.gr adlı internet sitesinde konuyla ilgili şu haberi yaptı:

"Henry Onyekuru Olympiakos için 1 numaralı seçenek durumunda. Olympiakos Başkanı, bu özel oyuncunun bonservisinin alınmasını emretti. Monaco, satış listesine koyduğu Nijeryalı yıldızdan kurtulmak istiyor. Ancak Fransızlar, oyuncuyu bu kez kiralamak değil satmaktan yana. Fakat istenen bonservis bedelinin yüksek olması sorun yaratıyor. Yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Olympiakos, para artı Ruben Semedo'yu takasta kullanarak transferi sonlandırmayı hedefliyor. Olimpiakos, aynı zamanda Monaco'nun bir merkez savunmacıya ihtiyacı olduğunu biliyor ve Semedo'yu da göndermek istiyor. İlk görüşmeler yapıldı ancak müzakereler devam ediyor."

HENRY ONYEKURU'NUN HİKAYESİ