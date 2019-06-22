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22.06.2019 - 10:32 |

Olympiakos, Serkan Kırıntılı'nın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un başarılı kalecisi Serkan Kırıntılı'ya talip var. Yunan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un 34 yaşındaki file bekçisi ile çok yakından ilgilendiği bildirildi.

Olympiakos, Serkan Kırıntılı'nın peşinde
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Kırmızı beyazlı kulübün, Konyaspor yönetimine milli file bekçisi için çok ciddi bir resmi teklif yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Serkan'ın menajerleriyle temasa geçen Olympiakos yönetiminin, Serkan Kırıntılı'nın şartlarını araştırdıkları ifade edildi.

34 yaşına gelen ve kariyerinin son döneminde yeni bir sayfa açmak isteyen deneyimli file bekçisinin Olympiakos forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Futbola Adanaspor altyapısında başlayan Serkan Kırıntılı sırasıyla MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve son olarak da Atiker Konyaspor kulüplerinde forma giydi. Tecrübeli kaleci, 4 kez de milli takım kalesini korudu.

Yunan Ligi'ndeki hegemonyası son yıllarda sona eren ve şampiyonluğu önce AEK, sonra PAOK'a kaptıran Olympiakos gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın hazırlıkları çerçevesinde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena'yı da kadrosuna katmıştı. (Bein Sports)

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