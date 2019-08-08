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08.08.2019 - 00:19 | | İbrahim ALİOĞLU – Ali DANAŞ /İSTANBUL,(DHA) -

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: Rövanş maçında işimiz zor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İstanbul Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup eden Olympiakos’un teknik direktörü Pedro Martins, maç sonunda deplasmanda alınan galibiyetin önemine değindi.

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: Rövanş maçında işimiz zor
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Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, ikinci maçın önemine değinirken, "Eleme konusu henüz kesinleşmedi. Bir 90 dakika var ve rakibimiz çok tehlikeli. Biz rövanş maçında daha sakin olacağız ama işimiz zor” şeklinde konuştu.

"HAKEM İÇİN KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Takımın gelişimi ve hakem konusu hakkında ise Martins, "Hakem için konuşmak istemiyorum. Takımımız toplanıyor. Takımımız geçtiğimiz tura göre daha iyi. İlk 15 dakika zorlandık ama sonrasında üstün oynadık. 2’nci yarıya daha sakin çıktık ve golü bulduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha da lehimize çevirirken bunu başaramadık. İkinci maç zor olacak ve seyircimize ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ”
Deplasmanda maç kazanmanın önemine değinen Martins, “Deplasmanda maç kazanmak çok önemli. Çok zor bir rakiple maç oynayacağız. Elimizden geleni yaparak gruplara kalmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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