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02.06.2020 - 22:53 | | AA

Olympique Lyon, Ekambi'yi bonservisiyle kadrosuna kattÄ±

OlympiqueÂ  Lyon, ocak ayÄ±nda Villareal'den kiraladÄ±ÄŸÄ± Karl Toko Ekambi'nin bonservisiniÂ  alarak renklerine baÄŸladÄ±.Â

Olympique Lyon, Ekambi'yi bonservisiyle kadrosuna kattÄ±
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi OlympiqueÂ  Lyon, ocak ayÄ±nda Villareal'den kiraladÄ±ÄŸÄ± Karl Toko Ekambi'nin bonservisiniÂ  alarak renklerine baÄŸladÄ±.Â 

FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 27 yaÅŸÄ±ndaki KamerunluÂ  oyuncunun 11,5 milyon avroluk satÄ±n alma maddesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

YapÄ±lan anlaÅŸmaya gÃ¶re 4 milyon avroya kadar ek Ã¶deme maddelerininÂ  olduÄŸu ve bir sonraki satÄ±ÅŸtan elde edilecek gelirin yÃ¼zde 15'inin Villareal'eÂ  verileceÄŸi belirtildi.

OlasÄ± bir transferin 15 EylÃ¼l 2020 tarihinden Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸmesiÂ  halinde transfer Ã¼cretinin yarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°spanyol ekibe gideceÄŸi bildirildi.

Bu sezon Lyon'da 12 maÃ§ta forma giyen Ekambi, 2 gol attÄ±.

Olympique Lyon, Ekambiyi bonservisiyle kadrosuna kattÄ±

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