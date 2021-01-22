Olympique Marsilya, Napoli'den Polonyalı golcü Milik'i kadrosuna kattı

Olympique Marsilya Kulübü, 26 yaşındaki golcü futbolcu Milik'in satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fransa basınında sözleşmedeki satın alma opsiyonunun 8 milyon avro olduğu, bu bedelin bonuslarla 12 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Ülkesinde Gornik Zabrze, Almanya'da Bayer Leverkusen, Augsburg, Hollanda'da Ajax formaları giyen Milik, 2016'da Napoli'ye transfer olmuştu. Bir kez İtalya Kupası zaferi yaşadığı Napoli'de 122 resmi maça çıkan Milik, 48 gol kaydetmişti.