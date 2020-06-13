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13.06.2020 - 02:19 | | AA

Olympique Marsilya'dan 5 genç futbolcuyla imza!

Olympique Marsilya'da 5 genÃ§ oyuncuyla profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.Â

Olympique Marsilya'dan 5 genç futbolcuyla imza!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da 5 genÃ§ oyuncuyla profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.Â 

Olympique Marsilya KulÃ¼bÃ¼, altyapÄ±dan yetiÅŸen FransÄ±z oyuncular Nassim Ahmed, Richecard Richard, Jores Rahou, Cheick Souare ve Ugo Bertelli'nin Ã¼Ã§er yÄ±llÄ±k profesyonel sÃ¶zleÅŸmelere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Åžans verilmesi halinde gelecek sezon A takÄ±mda forma giyecek 19 yaÅŸÄ±ndaki Nassim Ahmed ve 16 yaÅŸÄ±ndaki Ugo Bertelli orta saha, 18 yaÅŸÄ±ndaki Richecard Richard saÄŸ bek, 17 yaÅŸÄ±ndaki Jores Rahou forvet arkasÄ±, 17 yaÅŸÄ±ndaki Cheick Souare ise sol aÃ§Ä±k olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.Â 

Marsilya'da geÃ§en hafta da altyapÄ±dan 18 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z stoper Aaron Kamardin ile Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Olympique Marsilyadan 5 genÃ§ futbolcuyla imza

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