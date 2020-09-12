Omar Elabdellaoui: Adaptasyon sıkıntısı yaşamadım

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Omar Elabdellaoui, "Başlangıçlar çok önemlidir. Bugün bir adaptasyon sıkıntısı yaşamayıp iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum.Kendimi takım oyuncusu olarak tanımlayabilirim. En önemli görevim savunma. Diğer yandan hücuma çıkmayı da seven bir bekim." şeklinde konuştu.