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12.09.2020 - 22:24 |

Omar Elabdellaoui: Adaptasyon sıkıntısı yaşamadım

Galatasaray'a imza attıktan sonra ilk lig maçına çıkan Norveçli oyuncu, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Omar Elabdellaoui: Adaptasyon sıkıntısı yaşamadım
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Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Omar Elabdellaoui, "Başlangıçlar çok önemlidir. Bugün bir adaptasyon sıkıntısı yaşamayıp iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum.Kendimi takım oyuncusu olarak tanımlayabilirim. En önemli görevim savunma. Diğer yandan hücuma çıkmayı da seven bir bekim." şeklinde konuştu.

Omar Elabdellaoui: Adaptasyon sıkıntısı yaşamadım

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