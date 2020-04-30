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30.04.2020 - 19:14 | | Fanatik

Omar Elabdellaoui'ye Galatasaray'dan resmi teklif!

Galatasaray'da sağ bek için gündeme Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui geldi. Olympiacos'tan ayrılması beklenen Elabdellaoui'ye sarı-kırmızılı takımın resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

Omar Elabdellaoui'ye Galatasaray'dan resmi teklif!

Mariano ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve Brezilyalı oyuncuyla yoluna devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray'da sağ bek transferi arayışları sürerken gündeme gelen son isim Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui oldu.

Fransız gazeteci Manu Lonjon Galatasaray'ın, Olympiacos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elabdellaoui'ye resmi teklifte bulunduğunu açıkladı.

Manchester City'nin altyapısından yetişen ve sonrasında Feyenoord, Braunschweig, Hull City gibi takımların formasını giyen 28 yaşındaki oyuncunun, kontratının bitmesiyle Olympiacos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Olympiacos ile toplam 38 maçta forma giyen tecrübeli sağ bek, Norveç Milli Takımı'nda ise toplamda 44 kez oynama şansı yakaladı.

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Omar Elabdellaouiye Galatasaraydan resmi teklif

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