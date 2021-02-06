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HaberlerGalatasaray Haberleri Omar'da son dakika! Sızdırma soruşturmasında polisten yeni hamle
06.02.2021 - 15:50 |

Omar'da son dakika! Sızdırma soruşturmasında polisten yeni hamle

Oslo Polisi, Omar Elabdellaoui’nin Covid-19 test sonucunun sızdırılmasıyla ilgili ‘gizliliğin ihlali’ gerekçesiyle başlattığı incelemede mahkemeden soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Omar'da son dakika! Sızdırma soruşturmasında polisten yeni hamle
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin corona test sonucunun sızdırılması soruşturma konusu oldu ve devam eden soruşturmanın genişletilmesi talep edildi. Kasım ayında milli takım kampında bulunduğu sırada Norveçli futbolcunun covid-19 test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkmıştı.

Federasyon şikayetçi oldu

Test sonucunun bir kişi tarafından sızdırılması üzerinde durulurken, Norveç Futbol Federasyonu da bu yüzden şikayetçi oldu ve emniyet birimlerinin konuyu araştırmasını istedi. Emniyet birimleri de bu kişiyi tespit etmek için çalışmalarını yürütüyor.

Soruşturmaya ‘genişletilme’ talebi

Dagbladet’in haberine göre Oslo Polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, bölge mahkemesine başvurarak gizliliğin ihlali gerekçesiyle soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Hükmen mağlubiyet kararı çıkmıştı

Kasım ortasında bir oyuncusunun testinin pozitif çıkmasının ardından takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle Uluslar Ligi’ndeki Romanya maçı iptal edilmiş, ardından UEFA Norveç’i 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.

Omarda son dakika Sızdırma soruşturmasında polisten yeni hamle

 

 

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