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HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Ömer Ali Şahiner: "Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz"
05.12.2018 - 18:56 | | KONYA (AA)

Ömer Ali Şahiner: "Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz"

Atiker Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile yapacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Ömer Ali Şahiner: "Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz"
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan yeşil-beyazlı futbolcu Ömer Ali Şahiner, çıkışta olduklarını söyledi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle yeni bir heyecan yaşadıklarını anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Başarılı olduğumuz dönemlerdeki birlik ve beraberliğe yol aldık. Bundan sonra çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Hocanın gelişiyle kısa sürede çok güzel ortam oluştu. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. Bu yaşananlar, çok daha güzel şeylerin olacağının habercisidir." diye konuştu.

"Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz"

Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile yapacakları maça ilişkin ise zor bir deplasman olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz. Onun üzerine giderek iyi bir sonuçla döneriz diye umut ediyorum. Zor bir deplasman olacak. Onlar da formda, biz de çıkıştayız. Zor olacak ama inşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz."

Trabzonspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan kuvvet ve core çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çalışan futbolcular, idmana çabukluk hareketi ve pas oyunlarıyla devam etti.

Antrenman, 5'e 3 pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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