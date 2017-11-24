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24.11.2017 - 16:33 |

Ömer Aşık Spurs maçıyla dönüyor!

New Orleans Pelicans forması giyen ancak şubat ayından beri geçirdiği hastalıktan kurtulmaya çalışan Ömer Aşık, 29 Kasım gecesi oynanacak San Antonio Spurs maçının kadrosunda yer alacak.

Ömer Aşık Spurs maçıyla dönüyor!
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Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir parkelerden uzak kalan milli basketbolcu Ömer Aşık hakkında sevindirici bir haber geldi. Aşık’ın forma giydiği New Orleans Pelicans’ın koçu Alvin Gentry’nin yaptığı açıklamaya göre şubat ayından bu yana forma giyemeyen Ömer, 29 Kasım Çarşamba gecesi oynanacak San Antonio Spurs karşılaşması için hazır olacak. Ancak Gerntry, tecrübeli pivotun büyük ihtimalle süre alamayacağını belirtti. Daha önce 22 Kasım’da yapılan açıklamada Ömer’in kadroda yer alması bir ihtimal olarak gösteriliyordu.

Geçirdiği ‘bakteriyel’ hastalık nedeniyle adeta bir deri bir kemik kalan Ömer Aşık, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası aday kadrosuna çağrılmış ancak hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. All-Star arasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Şubat 2017'den beri herhangi bir maça çıkmayan ve Crohn hastalığı tedavisi gören Ömer Aşık'ın sağlığına kavuşması bile kendisi için zorlu bir süreç oldu.

‘KOŞAMIYORDU’

Alvin Gentry, Ömer Aşık'ın sağlığına kavuşmak ve çalışmalara başlamak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi ve veteran oyuncunun rotasyona girebilmesinin birkaç haftayı alacağını belirtti. Gentry, “Birkaç dakika oynayabileceğini düşünüyorum. Açıkçası, şubat ayından beri forma giyemiyordu. Koşamıyordu, kondisyonunu koruyacak herhangi bir şey yapmak için uygun değildi. Oynamak için uygun olduğunda bile birkaç dakikadan fazla sahada kalması belli bir süre alacak” dedi. (Skor)

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