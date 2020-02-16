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HaberlerGalatasaray Haberleri Ömer Bayram: "Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum"
16.02.2020 - 21:08 |

Ömer Bayram: "Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum"

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonu konuştu.

Ömer Bayram: "Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum"

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonu konuştu.

"Biraz zorlandık"
"Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak." 

"Ben kendimi bu sezon çok iyi hissediyorum"
"Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm."

Ömer Bayram: Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum

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