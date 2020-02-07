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07.02.2020 - 07:00 |

Ömer Bayram formülü

Galatasaray’da Kasımpaşa ile pazar günü yapılacak maç öncesi sol bek sorunu yaşanıyor. Ömer’in bu mevkide değerlendirilmesi halinde ise Onyekuru sol önde forma şansı bulacak.

Ömer Bayram formülü

Galatasaray’da Kasımpaşa ile pazar günü yapılacak maç öncesi sol bek sorunu yaşanıyor. Uruguaylı futbolcu Saracchi’nin tedavisi sürerken, Linnes’in de hastalanması bu bölge için alternatifleri gündeme getirdi. Teknik kadronun, Saracchi ve Linnes’in yaşadığı problemler nedeniyle Ömer Bayram’a Kasımpaşa karşılaşmasında sol bekte şans vermesi bekleniyor. Ömer’in bu mevkide değerlendirilmesi halinde ise Onyekuru sol önde forma şansı bulacak. Nijeryalı futbolcu, Alanyaspor maçında Lemina ile beraber takımın iyileri arasında yer almıştı.

Ömer Bayram formülü

Onyekuru'nun hikayesi

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