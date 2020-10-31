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31.10.2020 - 21:12 |

Ömer Bayram'dan kaptanlık açıklaması!

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram'dan kaptanlık açıklaması!
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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray kaptanlığı bana layık gördüğü için hocama teşekkür ediyorum, elimden geleni de yaptığımı düşünüyorum. Daha iyi oynamak isterdik ama dünkü haber herkesi sarstı. Ankaragücü'ne pozisyon vermedik"

"Geçen hafta kazandık. Bugün de önemliydi kazanmak. Önümüzdeki maçlarda seriyi uzatmak istiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyoruz."

"Galatasaray olarak şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyoruz"

Ömer Bayramdan kaptanlık açıklaması

 

 

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