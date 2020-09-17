Ömer Erdoğan: Bir başarı öyküsü yazacağız

Her iş alanında olduğu gibi, bizim kulvarda da özellikle teknik direktörlük, bilgi-birikim-deneyim ister. Bu donanımlar apoletlerinizde yoksa, başarılı olmak hayalden öteye gitmez, gidemez.

Dememiz o ki, merdivenleri tek-tek çıkacaksınız, öyle ‘tepeden inme’ ile bu işler olmuyor!

Valla, şu son yıllarda geçmişte maçlarını izlediğim, onlara performansına göre yıldız verdiğim fotoğraflar, bugün teknik direktör olarak karşımızdalar.

Hangisinden başlasak, adlarını yazsak yerimize sığmaz, aklımıza gelmeyen ise gönül koyar.

Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Erol Bulut ustalar arasına giren ve başarılı bir grafik çizen hocalarımız.

Bu halkaya yeni bir isim eklemesek ayıp ederiz...

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan... Yakinen tanırım, büyüklerine, küçüklerine saygılı, işine dört elle sarılan bir teknik adamdır.

Son şampiyon Başakşehir karşısında Hatayspor’un üç puan alması öyle şansla falan değerlendirilemez. Uzun soluklu bir emeğin karşılığını almıştır Ömer Erdoğan...

Öyle tepeden inme teknik direktörlük apoletini takmadı. Dünyanın sayılı teknik direktörlerininin yanında staj yaptı.

Örneğin Jurgen Klopp, Thomas Tuchel ve Guss Hiddink...

Artı Bayern Leverkusen, B.Mönchengladbach kulüplerinde antrenörlük ve antrenman seminerlerine katıldı.

Ömer Erdoğan’ın yaşı 43, İngilizce ve Almanca biliyor.

Başakşehir galibiyetinden sonra kendisini telefonla aradım, epey sohbet ettik, maçla ilgili yorumları ve Hatayspor’un geleceğine yönelik sözleri oldukça mütevazıydı.

Düşünün son şampiyon Başakşehir’i yenmesine karşın, kullandığı kelimelere özen gösteriyor Ömer Erdoğan...

Ekibinde Özhan Pulat, Gökhan Zan, İsmail Serbest, Mehmet Kale, Nihat Yüksel ve Coşkun Demir var, uzun süreli bir birliktelik söz konusu.

Sözleşmen bir yıllık hocam;

“Sözleşmelerin süresi çok önemli değil ağabey... İsterseniz 5 yıl yapın, eğer ortada başarı yoksa, o sözleşmenin bir anlamı kalmaz. Yani kısa süre de kalabilirsiniz, uzun zaman da. Bunu da tamamıyla başarı belirler, bu da bir gerçek...”

Başarıda yönetimlerin de payı yadsınamaz hatırlatmasını yapıyoruz...

“Elbette çok önemli bir faktördür yönetim kurulu. Doç.Dr. Onursal Başkanımız Lütfü Savaş hocamızı ve diğer yöneticilerimizle uyum içindeyiz, çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Burada gerçekten çok güzel bir yönetimimiz var. Özellikle transfer süreci çok önemliydi. Yönetimin bize inanması da çok değerlidir. Transferleri hep birlikte yaptık, iyi isimleri de kadromuza kattık. Artı yönetimimiz amatör ruhla canla-başla çalışıyor, herkese teşekkür ederim. Allah utandırmasın...”

Ya teknik kadronuz?

“Valla ağabey, harika ve uyum içinde çalışan bir kadroya sahibim. Neredeyse hepsiyle üç yıldır birlikteyiz, iletişimimiz çok iyi. Bir başarı öyküsü yazacaksak ki, yazacağız, bunu hep birlikte başaracağız. Neticede bu oyun ekip oyunudur, güzel bir ekibe sahibim, bu anlamda da kendimi çok şanslı hissediyorum...”

Araya Başakşehir galibiyetine sıkıştırmazsak, ayıp ederiz; son şampiyonu yenmek, lige iyi başlamak;

“Valla ağabey, dedim ya bu iş ekip işidir. Teknik kadro olarak çok iyi hazırlandık, rakibimizin analizini mükemmel yaptık. Oyuncu grubumuzu performans ve fiziksel olarak iyi hazırladık. İlk etapta rakibimizin baskı yapacağını biliyorduk, önce onları durdurduk. Kazandığımız toplarla hücuma çıkıp, pozisyon üretmek idi asıl hedefimiz. Bunu da başarıyla yaptığımıza inanıyorum. Diğer bir avantajımız ise takımda yer olan oyuncuların beş yıldır birlikte olmalarıydı. Yani birbirlerini iyi tanıyan, tamamlayan bir kadroya sahibiz...”

‘İyi bir hoca olma adayıyım’

Hocam, bir çok ünlü teknik adamın yanında eğitim aldın, başka deyişle staj yaptın, artık size usta diyebilir miyiz?

“İsterseniz usta demeyelim ağabey, iyi bir hoca olma adayıyım dersek daha doğru olur. Tabi ki o değerli teknik adamların yanında eğitim almak benim için büyük şans. Neticede teknik direktörlük de eğitim isteyen bir branş. Yılmadım, onların yanına gittim, hem de birkaç kez, eğitimimi tamamladım. Şimdi, bilgi ve birikimlerimi Hatayspor’a yansıtma zamanı. Bize güvenen başkan ve yönetim kurulumuzun yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelen uğraşı vereceğiz. Yarışmacı ve takım içinde rekabet ortamı yaratacak bir kadro kurduk. Bunun da karşılığını her geçen haftalarda alacağımıza inanıyorum...”

‘Kalıcı ve güzel işler peşindeyiz’

Şöyle bakıyorum, neredeyse bir takıma yakın transfer yaptı Hatayspor hocam;

“Doğru söylüyorsunuz ağabey... Neticede Süper Lig’e çıkmış bir Hatayspor var... Bu kulvarın ne kadar zor olduğunu iyi biliyoruz. Burada kalıcı ve güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Öyle laf olsun diye transferler yapmadık. Ligle ilgili geleceğe dönük öngörülerde bulunmak istemem, ama yönetim, teknik kadro, oyuncu gurubu ve de camia olarak güzel işlere imza atacağız, bunu da zamanla birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Tablomuz çok güzel ve geleceğe de umutla bakıyorum açıkcası...”

‘Kasetten transfer bana ters’

Hocam görüyoruz ki, yeni transferleriniz adeta nokta atışı, bunu sırrı ne?

“Özellikle yabancı transferi risktir, öyle kasetlerden izlemek, benim anlayışıma ters. Biz aldığımız tüm oyuncuları canlı olarak izledik. Ekibimde yer alan çalışma arkadaşlarımı çeşitli maçlara gönderdik. Örneğin Afrika Kupası’nı dahi izledik. Sağolsun yönetimimiz, kimi istediysek aldılar. Aldıklarımız öyle sağda-solda dolaşan isimler değil. Hatayspor’a bu zorlu maratonda güç katacak oyuncuları transfer ettik... Örneğin Monaco’dan Adama Traore, Stoke City’den forvet Mame Diouf...”

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