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07.09.2020 - 11:43 | | HATAY (AA) -

Ömer Erdoğan şampiyona karşı iddialı...

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Geçen senenin 1. Lig şampiyonu ile Süper Lig şampiyonu ilk hafta karşılaşacak. Futbolun doğrularını en iyi şekilde yaparsak istediğimiz sonuçla ayrılırız" dedi.

Ömer Erdoğan şampiyona karşı iddialı...
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TFF 1. Lig'i lider tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında evinde karşılaşacağı geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında sevinen taraf olmak istiyor.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın sağlıklı bir hazırlık kampı geçirdiğini söyledi. Fiziksel olarak takımı iyi bir seviyeye getirdiklerini belirten Erdoğan, maç haftasına girildiğini hatırlatarak transfer çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, takımda hem sayısal hem de rekabeti arttırmak için birkaç takviyeye daha ihtiyaçları olduğunu, bununla ilgili çalışmaların yapıldığını aktardı.

Ligde kalıcı olmak istediklerine vurgulayan Erdoğan, "Önce sağlam bir şekilde lige başlamak istiyoruz. Kalıcı olmak istiyoruz. Toplayabildiğimiz kadar puanları toplayıp inşallah ilk 10 içerisinde ligi bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Pes etmeyen bir oyuncu grubunu taraftara göstereceğiz"

Ligin ilk haftasında, 1. Lig şampiyonu ile Süper Lig şampiyonunun eşleşmesiyle ilgili "tesadüf oldu" diyen Ömer Erdoğan, ev sahibi olmanın avantajını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Her maçın kendince zor olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Savaşan, mücadele eden ve pes etmeyen bir oyuncu grubunu taraftara göstereceğiz. Geçen senenin 1. Lig şampiyonu ile Süper Lig şampiyonu ilk hafta karşılaşacak. Bizim içinde kendimizi göstermek ve ölçmek adına iyi bir motivasyon. Futbolun doğrularını en iyi şekilde yaparsak istediğimiz sonuçla ayrılırız. İkinci hafta Fenerbahçe'ye gideceğiz. Dediğim gibi bu tür maçların hem artıları hem de eksileri oluyor. Biz olumlu olarak görüyoruz. Eninde sonunda bütün rakiplerle ligde karşılaşacağız. Ha ilk hafta ha son hafta karşılaşmışız. Önemli olan bizim sahada vereceğimiz mücadele, gireceğimiz savaş nasıl sonlanacak o çok önemli. Ben oyuncularıma bu konuda güveniyorum. Gidişatımız çok olumlu inşallah bunu da ligde gösteririz."

Atakaş Hatayspor, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da kendi evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ömer Erdoğan şampiyona karşı iddialı...

 

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