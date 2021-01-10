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10.01.2021 - 23:14 |

Ömer Erdoğan: "VAR varsa neden incelemiyor?"

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top Welinton'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor?" dedi.

Ömer Erdoğan: "VAR varsa neden incelemiyor?"
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Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan," Oyun anlamında sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Bunu devam ettirdiğimiz sürece inşallah çok güzel başarılara imza atarız." dedi. 

"VAR varsa neden incelemiyor?"
Erdoğan, "Hakemlerle ilgili bugüne kadar hiç açıklamam olmadı ama anlamadığım bir şey var. Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top Welinton'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor? Başka maçlarda maç 3-4 dakika durup inceleniyor ama bizde hiç izlenmedi. Kamara'ya Rosier'in yaptığı penaltı var, az önce izledim, çekip indiriyor. Kurala göre penaltıysa neden verilmediğini merak ediyorum" diye konuştu.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, karşılaşmanın istedikleri gibi başladığını söyledi. 

Erdoğan, Beşiktaş'ı baskılarla hataya zorlamaya hedeflediklerini ve bunda başarılı olduklarını kaydetti. 

Ömer Erdoğan: VAR varsa neden incelemiyor

İlk yarıda rakibe çok net pozisyon vermediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Çalışmalarımızda bazı şeyleri hatırlatmamıza rağmen bir anlık bir hatadan 2-2 olduktan sonra 3-2'yi bulmak için yine pozisyonlar yakaladık. Ekranda inceleme şansı buldum. Ben bu güne teknik direktörlüğe başlarken hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldım. Eğer bir VAR sistemi varsa bu özellikle Akintola'nın attığı golde benim gördüğüm kadarıyla top rakipten geri geliyor. Gol olmasını düşünüyorum. Çok çabuk karar verdi." 

Erdoğan, ikinci yarı da biraz daha topu rakibe vererek ani atakla pozisyon bulmaya çalıştıklarını ve orada da iyi pozisyonlar bularak takım savunmasını iyi yaptıklarını belirtti. 

Futbolcuların sergilediği performanstan memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, "Oyun anlamında sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Bunu devam ettirdiğimiz sürece inşallah çok güzel başarılara imza atarız." diye konuştu.

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