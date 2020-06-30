Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Omer İmeri, bu sezon Makedon Ligi’nde attığı 5 gol ve yaptığı 2 asist ile dikkatleri üzerine çekti.

Adı Fenerbahçe ile anılan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, geleceğiyle ilgili konuştu. İmeri, “Fenerbahçe’de oynamayı kim istemez! Türkiye’den başka takımlar da benimle ilgileniyor. Bir Türk vatandaşı olarak önceliğim kariyerimi ülkemde sürdürmek. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Başka ülkelerden gelen teklifleri rafa kaldırdım” ifadelerini kullandı.