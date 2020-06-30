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30.06.2020 - 15:39 | | Fanatik

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Transfer döneminde sarı-lacivertli takımla adı geçen 20 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe’de oynamayı kim istemez! Türkiye’den başka takımlar da benimle ilgileniyor dedi.

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez
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Omer İmeri, bu sezon Makedon Ligi’nde attığı 5 gol ve yaptığı 2 asist ile dikkatleri üzerine çekti.

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Adı Fenerbahçe ile anılan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, geleceğiyle ilgili konuştu. İmeri, “Fenerbahçe’de oynamayı kim istemez! Türkiye’den başka takımlar da benimle ilgileniyor. Bir Türk vatandaşı olarak önceliğim kariyerimi ülkemde sürdürmek. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Başka ülkelerden gelen teklifleri rafa kaldırdım” ifadelerini kullandı.

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