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10.03.2014 - 11:38 | | KONYA (AA)

Ömer: Seri yapmalıyız

Torku Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, "Ligin ikinci yarısının başındaki çıkışı, Gaziantepspor karşılaşmasını kazanarak yeniden yakalamak ve bunu bir seriye çevirmek istiyoruz" dedi.

Ömer: Seri yapmalıyız
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Torku Konyaspor'un genç milli futbolcusu Ömer Ali Şahiner, ligin ikinci yarısının başındaki çıkışı, Gaziantepspor karşılaşmasını kazanarak yeniden yakalamak ve bunu bir seriye çevirmek istediklerini söyledi.

Şahiner, yaptığı açıklamada, Kayseri Erciyesspor maçında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirtti. Geride kalan maçlara bakıldığında orta sahada rakibe üstünlük kuran ve bu özelliğiyle sonuca giden bir takım olduklarını ifade eden Şahiner, ancak bunu bu maçta yapamadıklarını dile getirdi. Ortada geçen maçta, rakibin bulduğu golle öne geçtiğini anımsatan Şahiner, şunları kaydetti: "Sonradan gösterdiğimiz çabalar sonuç vermedi. Direkten dönen topumuz ve yakaladığımız fırsatlar var ama bunları değerlendiremedik. Rakibimizi kutlamaktan başka yapacak bir şey yok. 4 haftadır kazanamıyoruz. Buna son verme adına önümüzdeki ilk maç Gaziantepspor mücadelesi. Ligin ikinci yarısının başında yakaladığımız çıkışı, Gaziantepspor karşılaşmasını kazanarak yeniden yakalamak ve bunu bir seriye çevirmek istiyoruz."

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